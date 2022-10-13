Зеленский рассказал о плане Путина, суть которого подставить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому общественному вещателю ZDF в котором рассказал о планах российского президента. Президент Украины считает, что Путин хочет подставить Украину перед Европой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский. Скрин из интервью каналу ZDF

Во время разговора украинский президент рассказал, что Путин, проведя мобилизацию в армию, собирает украинцев на оккупированных территориях, которых перед этим заставили взять российский паспорт. Зеленский считает, что Путин зашел в "чужой дом", где насорил, убил, изнасиловал и все это на руках российского президента.

На такие заявления Зеленского немецкая журналистка спросила, реально ли Путин знает обо всех этих преступлениях.

Тогда президент Украины описал план Владимира Путина, согласно которому лидер РФ должен подставить Украину для Европы.

Зеленский тезисно описывает свой план так: россияне взорвали "северный поток-2", дальше последуют удары по газотранспортной системе Украины. Затем Путин совершит теракт в РФ и обвинит Украину, чтобы ударить по газотранспортной системе и скажет, что Россия просто реагировала. Далее Зеленский считает, что Путин обратится в ЕС и скажет, что нужно запускать "северный поток-2" и снимать санкции с РФ, потому что Европа останется без газа из-за Украины.

Именно такой план у Владимира Путина, по словам Зеленского, поэтому президент Украины считает, что сейчас нужно иметь четкую позицию по отношению к таким действиям РФ.

"Если Россия будет взрывать энергосистему Европы, то мы (ЕС) "северный поток-2" не запустим и санкции не снимем. Не делай этого, мы ведь знаем, что ты так будешь делать", — говорит Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о словах советника президента, который назвал возможные сроки окончания войны.

Также "Комментарии" писали о заявлениях Зеленского, в которых тот назвал российское общество глухим и слепым.

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