Зеленский рассказал о новых решениях для решения проблемы дефицита электроэнергии

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что у правительства есть планы, которые помогут улучшить энергосистему и уменьшить дефицит электроэнергии для украинцев. По словам президента, основные возможности будут возложены на децентрализованную генерацию.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Кабинет министров вскоре сообщит об конкретной программе мер, которые помогут преодолеть дефицит электроэнергии и обеспечить периоды с меньшими отключениями света.
По словам президента, максимальные возможности будут возложены на "создание новой децентрализованной генерации". Кроме того, на это будет выделен некоторый финансовый ресурс.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Укрэнерго" рассказали, когда будут меньше выключать свет. Влияет на это несколько факторов, в частности температура воздуха, российские обстрелы и ремонт украинских энергообъектов. В "Укрэнерго" заявили, что вскоре с ремонта выйдет часть генерирующих объектов, которые увеличат возможности для меньшего отключения электроэнергии.
Также "Комментарии" писали, сколько Украина передала электроэнергии 2 июля другим странам и сколько смогла получить от европейских партнеров.
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