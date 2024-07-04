Зеленский рассказал о новых решениях для решения проблемы дефицита электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что у правительства есть планы, которые помогут улучшить энергосистему и уменьшить дефицит электроэнергии для украинцев. По словам президента, основные возможности будут возложены на децентрализованную генерацию.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Кабинет министров вскоре сообщит об конкретной программе мер, которые помогут преодолеть дефицит электроэнергии и обеспечить периоды с меньшими отключениями света.

"Провел сегодня совещания с чиновниками – премьер-министр Шмыгаль, первый вице-премьер Свириденко, вице-премьер Федоров, министр финансов Марченко. Уже есть четкие детали новых решений для украинцев – новых программ, которые помогут людям в это время дефицит электричества, а также стабилизацию мобильной связи", — сказал Зеленский.

По словам президента, максимальные возможности будут возложены на "создание новой децентрализованной генерации". Кроме того, на это будет выделен некоторый финансовый ресурс.

"В ближайшее время чиновники представят всю конкретику", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Укрэнерго" рассказали, когда будут меньше выключать свет. Влияет на это несколько факторов, в частности температура воздуха, российские обстрелы и ремонт украинских энергообъектов. В "Укрэнерго" заявили, что вскоре с ремонта выйдет часть генерирующих объектов, которые увеличат возможности для меньшего отключения электроэнергии.

Также "Комментарии" писали, сколько Украина передала электроэнергии 2 июля другим странам и сколько смогла получить от европейских партнеров.