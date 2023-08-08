Зеленский рассказал о масштабах заминированных территорий в Украине

Россия не ведет войну, а совершает страшный терроризм. Люди часто взрываются на минах. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ из Латинской Америки, сообщает Офис Президента.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам Владимира Зеленского, в Украине заминировано около 200 тыс. кв. км земли. К примеру, эта площадь почти одинакова с площадью Уругвая.

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"Это не война, это терроризм. Россия зашла и заминировала. Наши дети гуляют, им отрывает конечности. Фермеры не могут возделывать свою землю", – заявил Владимир Зеленский.

А из-за подрыва Каховской дамбы. В 5 пяти областях Украины засуха.

"У нас нет воды для людей. Не только для фермера, здесь уже социальный взрыв – нет питьевой воды. И вот еще примерно такая территория без питьевой воды", – констатировал Владимир Зеленский.

Президент Зеленский в очередной раз подчеркнул, что это не конфликт и не просто война – это страшный террор.

"Они четко знают – чтобы разминировать такую территорию, нужно десятилетие. Хочет ли Россия окончание войны – вот ответ", – подытожил главнокомандующий Украиной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия создает теневой флот . После выхода из зерновой сделки Россия пытается расширить свой флот для экспорта зерна, однако санкции и новые опасности заставляют РФ использовать старые суда, часто принадлежащие малоизвестным владельцам из Турции или Китая.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, чем фактически блокирует экспорт украинского зерна и пытается использовать высокий спрос и цены на продажу своего зерна. Москва уже экспортирует близко к рекордным объемам зерна, однако в России сейчас 31 зерновоз, а в конце декабря было объявлено о необходимости построить 61 новое судно. Однако до сих пор не построена ни одна лодка.

