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Зеленский рассказал, может ли Путин применить ядерное оружие

Зеленский считает, что Путин слишком боится смерти, чтобы рисковать ядерным оружием

сегодня, 18:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин слишком любит жизнь, чтобы отважиться применить ядерное оружие. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в спецвыпуске Netflix с Дэвидом Леттерманом.

Зеленский рассказал, может ли Путин применить ядерное оружие

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Путин очень любит жизнь. Он даже сидит за длинным столом (подальше от людей. – Ред.), потому что боится заболеть коронавирусом или еще чем-то. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", – ответил украинский президент Зеленский.

Украинский президент заявил, что глава Кремля хорошо понимает, что в случае применения Россией ядерного оружия любое государство может применить следующие шаги лично к нему.

Отметим, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление о смерти Путина . Если Владимир Путин умрет, то война РФ против Украины закончится, заявил Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом. Спецвыпуск программы снимали в столичном метро, время от времени было слышно, как ходят электрички. На вопрос ведущего к Президенту Украины: "представим, если Путин простудился и умер или случайно выпал из окна и умер, война продолжится"? Владимир Зеленский ответил достаточно однозначно: "Нет. Не будет войны. Авторитарный режим, он страшен. Есть большой риск – не может все зависеть от одного человека. И потому, когда человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все ". Как подчеркнул Президент, если Путина не будет, то россиянам будет сложно. Но они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней.



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