Зеленский рассказал, кто больше всего ощутит на себе усиление санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вскоре Россию ожидает новый пакет санкций и надеяться, что санкции будут ослаблены или прекратят увеличиваться – не стоит. Так будет продолжаться, пока российское руководство не прекратит войну против Украины. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на выступление главы украинского государства.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент подтвердил информацию о том, что переговоры с западными партнерами по усилению санкций против России не прекращаются и в дальнейшему будут только усиливаться. Все будет зависеть от того, как быстро в Москве будет принято решение о прекращении войны против Украины.

По словам Владимир Зеленского, сегодня проводится большая работа для того, чтобы последствия каждой запущенной Россией в Украине бомбы, ракеты или снаряда отобразились на российском бюджете и на российском бюджете, чтобы это почувствовали на себе конкретные люди, имеющие отношение к российской власти. Отсутствие долгожданного мира в Украине должно стать главным стимулом для того, чтобы санкции против Российской Федерации лишь только усиливались.

Читайте также на портале "Комментарии" — в разведывательном ведомстве Пентагона считают, что сильный отпор, которые демонстрирует украинская армия в комплексе с усилением экономического давления на Россию может заставить Путина снова начать шантажировать Запад ядерным оружием. На сегодняшний день нет оснований говорить о том, что неудачи в Украине могут заставить Кремль отказаться от своего провидения в глубь Украины.





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