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Зеленский рассказал, кто больше всего ощутит на себе усиление санкций против РФ

Президент Украины пообещал, что каждая ракета, каждая бомба, каждый выстрел будут иметь цену для бюджета РФ

сегодня, 17:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вскоре Россию ожидает новый пакет санкций и надеяться, что санкции будут ослаблены или прекратят увеличиваться – не стоит. Так будет продолжаться, пока российское руководство не прекратит войну против Украины. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на выступление главы украинского государства. 

Зеленский рассказал, кто больше всего ощутит на себе усиление санкций против РФ

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент подтвердил информацию о том, что переговоры с западными партнерами по усилению санкций против России не прекращаются и в дальнейшему будут только усиливаться. Все будет зависеть от того, как быстро в Москве будет принято решение о прекращении войны против Украины.  

По словам Владимир Зеленского, сегодня проводится большая работа для того, чтобы последствия каждой запущенной Россией в Украине бомбы, ракеты или снаряда отобразились на российском бюджете и на российском бюджете, чтобы это почувствовали на себе конкретные люди, имеющие отношение к российской власти. Отсутствие долгожданного мира в Украине должно стать главным стимулом для того, чтобы санкции против Российской Федерации лишь только усиливались. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в разведывательном ведомстве Пентагона считают, что сильный отпор, которые демонстрирует украинская армия в комплексе с усилением экономического давления на Россию может заставить Путина снова начать шантажировать Запад ядерным оружием. На сегодняшний день нет оснований говорить о том, что неудачи в Украине могут заставить Кремль отказаться от своего провидения в глубь Украины. 



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Источник: https://t.me/OP_UA/5958
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