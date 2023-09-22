Зеленский рассказал, когда Украина все же получит дальнобойное оружие от США

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина задействовала все дипломатические механизмы, чтобы получить дальнобойное оружие. Несмотря на то, что в ближайшем пакете военной помощи США нет ракет ATACMS, отчаиваться не стоит. Результаты работы украинских дипломатов "будут заметны через некоторое время". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Зеленский, общаясь с украинскими журналистами в Вашингтоне, сообщает сайт Офиса президента.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства отметил, что имел важные встречи в столице США. В частности, мол, состоялись чрезвычайно откровенные разговоры с американскими конгрессменами, которые "получили все ответы".

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Президент отметил, что во время встречи с конгрессменами обсуждались определенные планы, а также необходимая Украине помощь.

"Это отметили и в Белом доме, что мы общались с конгрессменами. Ко мне обращался и Пентагон с этим. Мой голос слышат, и именно такие прямые разговоры надо проводить", — считает Зеленский.

Относительно перспектив предоставления Украине ракет ATACMS президент акцентировал, что речь идет в целом об усилении дальнобойных возможностей Украины.

"Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И наступит момент — мы все это увидим".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в США. После пребывания в Нью-Йорке, где он выступил на Генассамблее ООН, а также на Совбезе ООН, украинский лидер побывал в Вашингтоне. Там состоялась его встреча с главой Пентагона (министром обороны США) Ллойдом Остином, с конгрессменами, представляющими как Демократическую, так и Республиканскую партии. При этом выступить перед всем Конгрессом, как это было в прошлом году, Зеленскому не дали. Зато он пообщался с президентом США Джо Байденом и его командой. Прозвучали традиционные обещания поддерживать Украину, было объявлено о выделении нам нового пакета военной помощи на 325 млн долларов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги вашингтонских встреч Зеленского.



