logo

BTC/USD

26672.68

ETH/USD

1599.97

LTC/USD

64.73

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, когда Украина все же получит дальнобойное оружие от США
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, когда Украина все же получит дальнобойное оружие от США

Президент из США обещает дальнобойное оружие "через некоторое время"

сегодня, 14:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина задействовала все дипломатические механизмы, чтобы получить дальнобойное оружие. Несмотря на то, что в ближайшем пакете военной помощи США нет ракет ATACMS, отчаиваться не стоит. Результаты работы украинских дипломатов "будут заметны через некоторое время". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Зеленский, общаясь с украинскими журналистами в Вашингтоне, сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский рассказал, когда Украина все же получит дальнобойное оружие от США

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства отметил, что имел важные встречи в столице США. В частности, мол, состоялись чрезвычайно откровенные разговоры с американскими конгрессменами, которые "получили все ответы".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Президент отметил, что во время встречи с конгрессменами обсуждались определенные планы, а также необходимая Украине помощь.

"Это отметили и в Белом доме, что мы общались с конгрессменами. Ко мне обращался и Пентагон с этим. Мой голос слышат, и именно такие прямые разговоры надо проводить", — считает Зеленский.

Относительно перспектив предоставления Украине ракет ATACMS президент акцентировал, что речь идет в целом об усилении дальнобойных возможностей Украины.

"Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И наступит момент — мы все это увидим".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в США. После пребывания в Нью-Йорке, где он выступил на Генассамблее ООН, а также на Совбезе ООН, украинский лидер побывал в Вашингтоне. Там состоялась его встреча с главой Пентагона (министром обороны США) Ллойдом Остином, с конгрессменами, представляющими как Демократическую, так и Республиканскую партии. При этом выступить перед всем Конгрессом, как это было в прошлом году, Зеленскому не дали. Зато он пообщался с президентом США Джо Байденом и его командой. Прозвучали традиционные обещания поддерживать Украину, было объявлено о выделении нам нового пакета военной помощи на 325 млн долларов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги вашингтонских встреч Зеленского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-j-pershoyi-ledi-ukrayini-pered-predstavnik-85817
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!