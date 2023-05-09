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Зеленский рассказал, какой удар ожидает по России в новом пакете санкций

Президент Украины ожидает, что новые санкции ЕС будут направлены и на атомную энергетику России.

сегодня, 13:35
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в 11-й пакет санкций Европейского Союза против России будут внесены ограничения и запреты на российский атомный сектор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Зеленский рассказал, какой удар ожидает по России в новом пакете санкций

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев утром 9 мая. Во время совместного брифинга с европейской чиновницей президент Украины рассказал о своих ожиданиях последующих санкций против России.


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"Мы рассчитываем в ближайшее время на принятие 11-ти санкционного пакета. Его составной частью должны быть мощные санкции, санкции против атомной отрасли государства-террориста", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что Еврокомиссия в начале мая отправила странам Европейского союза предложения по новому пакету санкций, где предлагается запретить транзит многих товаров в Россию и через Россию. Кроме того, ожидается, что санкции будут применены и против китайских компаний, продающих товары в РФ, которые затем используются в оборонном секторе Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на потенциальные санкции ЕС, которые применят к компаниям КНР из-за сотрудничества с Россией.

Также "Комментарии" писали о Немецком лидере Олафе Шольце, который отреагировал на демонстрацию военной силы на параде в Москве и призвал и дальше поддерживать Украину в войне против России. Канцлер Германии призывает скорее согласовать передачу военной техники в Украину, в том числе и решить вопрос поставки боеприпасов.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/05/9/7161291/
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