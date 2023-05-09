Зеленский рассказал, какой удар ожидает по России в новом пакете санкций

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в 11-й пакет санкций Европейского Союза против России будут внесены ограничения и запреты на российский атомный сектор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев утром 9 мая. Во время совместного брифинга с европейской чиновницей президент Украины рассказал о своих ожиданиях последующих санкций против России.

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"Мы рассчитываем в ближайшее время на принятие 11-ти санкционного пакета. Его составной частью должны быть мощные санкции, санкции против атомной отрасли государства-террориста", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что Еврокомиссия в начале мая отправила странам Европейского союза предложения по новому пакету санкций, где предлагается запретить транзит многих товаров в Россию и через Россию. Кроме того, ожидается, что санкции будут применены и против китайских компаний, продающих товары в РФ, которые затем используются в оборонном секторе Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на потенциальные санкции ЕС, которые применят к компаниям КНР из-за сотрудничества с Россией.

Также "Комментарии" писали о Немецком лидере Олафе Шольце, который отреагировал на демонстрацию военной силы на параде в Москве и призвал и дальше поддерживать Украину в войне против России. Канцлер Германии призывает скорее согласовать передачу военной техники в Украину, в том числе и решить вопрос поставки боеприпасов.