Зеленский рассказал, какого решения от НАТО он ожидает на саммите в Вильнюсе

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Кравцев Сергей
Украина надеется получить гарантии безопасности от НАТО еще до того, как станет полноправным членом Альянса. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Финляндии Санной Марин.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
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Зеленский подчеркнул, что Киев благодарен каждому государству НАТО, которое сегодня помогает оружием и всем остальным отстаивать суверенитет и защищаться от российской агрессии. Но помимо этого украинцам нужны стратегические гарантии безопасности уже сейчас.
Президент отметил, что даже, если Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока идет война, для Киева очень важно, чтобы цивилизованный мир предоставил гарантии безопаности.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Зеленский заявил, что мы должны обеспечить крах России уже в этом году. И это, по его словам, возможно, если Украина получит всё запрашиваемое оружие. Какова вероятность краха российского режима и его агрессии в этом году? Какой именно крах был бы наиболее приемлем для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилась к экспертам.
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