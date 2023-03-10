Зеленский рассказал, какого решения от НАТО он ожидает на саммите в Вильнюсе

Украина надеется получить гарантии безопасности от НАТО еще до того, как станет полноправным членом Альянса. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Что касается саммита в Вильнюсе. Мы приглашены, но мы хотели бы, чтобы были какие-то соответствующие шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть у нас, в наших отношениях с НАТО", — заявил глава украинского государства.

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Зеленский подчеркнул, что Киев благодарен каждому государству НАТО, которое сегодня помогает оружием и всем остальным отстаивать суверенитет и защищаться от российской агрессии. Но помимо этого украинцам нужны стратегические гарантии безопасности уже сейчас.

Президент отметил, что даже, если Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока идет война, для Киева очень важно, чтобы цивилизованный мир предоставил гарантии безопаности.

"И именно соответствующих шагов навстречу со стороны государства НАТО в Украину, к этим гарантиям безопасности мы и ожидаем на вильнюсском саммите", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Зеленский заявил, что мы должны обеспечить крах России уже в этом году. И это, по его словам, возможно, если Украина получит всё запрашиваемое оружие. Какова вероятность краха российского режима и его агрессии в этом году? Какой именно крах был бы наиболее приемлем для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилась к экспертам.



