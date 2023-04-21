Зеленский рассказал, какое решение союзников украинцы просто не поймут

Президент Владимир Зеленский ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе летом Украину официально пригласят стать членом Североатлантического альянса. Как передает издание "Комментарии", об этом глава государства сказала в своем традиционном видеообращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Владимир Зеленский отметил, что обсуждал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве защиту Украины, "защиту всего международного порядка, основанного на правилах", и защиту жизни.

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Также речь шла о предстоящих встречах в формате "Рамштайн" и саммите Североатлантического альянса.

"Готовимся к встрече "Рамштайн", и позиция господина Столтенберга является важной. Готовимся к нашим активным действиям на фронте: они неизбежны. Готовимся к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года. Но его содержание прорабатывается уже сейчас именно на таких встречах, в контактах разного уровня, которые мы ведем с нашими партнерами. Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс", – отметил лидер украинцев.

Он подчеркнул, Украина все сделала для того, чтобы заявка Киева была поддержана.

По словам Зеленского, вклад украинских воинов в европейскую и евроатлантическую безопасность сейчас самый большой, потому что они "жизнью защищают свободу".

Читайте также на портале "Комментарии" — в четверг, 20 апреля, состоялся неанонсированный визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Украину. Это – первый его приезд в нашу страну с начала широкомасштабного российского вторжения. Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с главой Североатлантического Альянса поднял вопросы необходимости ускорения военной помощи Украине, а также гарантий безопасности нашей стране на пути в НАТО. В свою очередь, в Кремле заявили, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей так называемой "спецоперации". Почему Столтенберг именно сейчас посетил Украину? Возможны ли какие-то кардинальные перемены в ходе российско-украинского войны после этого визита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



