Зеленский рассказал, какое решение союзников украинцы просто не поймут

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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе летом Украину официально пригласят стать членом Североатлантического альянса. Как передает издание "Комментарии", об этом глава государства сказала в своем традиционном видеообращении к украинцам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Владимир Зеленский отметил, что обсуждал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве защиту Украины, "защиту всего международного порядка, основанного на правилах", и защиту жизни.
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Также речь шла о предстоящих встречах в формате "Рамштайн" и саммите Североатлантического альянса.
Он подчеркнул, Украина все сделала для того, чтобы заявка Киева была поддержана.
По словам Зеленского, вклад украинских воинов в европейскую и евроатлантическую безопасность сейчас самый большой, потому что они "жизнью защищают свободу".
Читайте также на портале "Комментарии" — в четверг, 20 апреля, состоялся неанонсированный визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Украину. Это – первый его приезд в нашу страну с начала широкомасштабного российского вторжения. Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с главой Североатлантического Альянса поднял вопросы необходимости ускорения военной помощи Украине, а также гарантий безопасности нашей стране на пути в НАТО. В свою очередь, в Кремле заявили, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей так называемой "спецоперации". Почему Столтенберг именно сейчас посетил Украину? Возможны ли какие-то кардинальные перемены в ходе российско-украинского войны после этого визита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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