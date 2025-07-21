Зеленский рассказал, какие задачи поставил перед Шмыгалем в Минобороны

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Дениса Шмыгаля. Он озвучил главные приоритеты работы Минобороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Среди главных задач нового министра обороны – дроны-перехватчики. На этой неделе должны быть все сделки на покупку беспилотников.
Также среди приоритетов – подготовка операторов этих дронов и всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков.
Другая цель, по словам Зеленского, обеспечение всех потребностей армейской авиации, Воздушных сил и других подразделений ПВО. Кроме того, Зеленский поручил увеличить применение и дальность дронов для поражения российских объектов.
Шмыгалю поручили за шесть месяцев увеличить долю украинского оружия в ВСУ до 50%.
Кроме того, Зеленский поручил Шмыгалю и секретарю СНБО сделать аудит оборонных контрактов с партнерами и сроков их выполнения. Через 10 дней он ожидает доклад.
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