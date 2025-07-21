Зеленский рассказал, какие задачи поставил перед Шмыгалем в Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Дениса Шмыгаля. Он озвучил главные приоритеты работы Минобороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Среди главных задач нового министра обороны – дроны-перехватчики. На этой неделе должны быть все сделки на покупку беспилотников.

"Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными. Часть сделок уже была заключена, по некоторым еще надо было поработать. На этой неделе должны быть все контракты", — отметил Владимир Зеленский.

Также среди приоритетов – подготовка операторов этих дронов и всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков.

Другая цель, по словам Зеленского, обеспечение всех потребностей армейской авиации, Воздушных сил и других подразделений ПВО. Кроме того, Зеленский поручил увеличить применение и дальность дронов для поражения российских объектов.

"Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для наших Сил обороны", — подчеркнул президент.

Шмыгалю поручили за шесть месяцев увеличить долю украинского оружия в ВСУ до 50%.

Кроме того, Зеленский поручил Шмыгалю и секретарю СНБО сделать аудит оборонных контрактов с партнерами и сроков их выполнения. Через 10 дней он ожидает доклад.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабмина под руководством премьер-министра Юлии Свириденко. По результатам голосования ряд министерств получил новых руководителей. О чем говорит новый состав правительства? Что теперь изменится в управлении страной? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.



