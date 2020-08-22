Зеленский рассказал, как в Украине будут повышать минимальную зарплату

В Украине минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен с начала осени - в сентябре, до 6 тысяч гривен - с начала 2021 года, в январе, а еще до 6,5 тысяч гривен - в середине следующего года. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал 22 августа в интервью "Украине 24".

Как рассказал гарант, государственный бюджет сможет выдержать такой шаг. В этом, по его словам, уверены и правительство, и центральный банк. При этом, Зеленский понимает опасность увеличения минималки в такие короткие сроки, в частности, с точки зрения инфляционных процессов.

"Но я уверен, что кроме того, что людям будет легче, больше ничего не будет", - отметил президент.

Зеленский добавил, что к этой выплате привязаны любые заработные платы в Украине, поэтому очень важно выполнитьданое обещание.

Как сообщалось ранее, глава правительства Денис Шмыгаль рассказал о шагах повышения зарплаты в Украине.

Напомним, эксперты оценили вероятность принятия скандального закона об изъятии средств из зарплаты или пенсии в счет долга за коммунальные услуги.

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