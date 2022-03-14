Зеленский рассказал, к чему в войне с Россией должны прийти украинцы



















Борьба с Россией нужна для того, чтобы, в конце концов, одержать победу и прийти к заслуженному и честному миру. Должны быть прописано четкие гарантии безопасности для украинского государства, что должно обсуждаться путем переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем видеообращении к украинцам рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, российское руководство, когда готовилось к войне против Украины и предположить себе не могло те потери, которые уже на сегодняшний день есть в войне.

По словам Владимира Зеленского, украинские защитники в войне против России держатся мужественно и подходят к обороне креативно. ВСУ бьют врага и в итоге агрессор не знает, как восстанавливать силы и за счет кого восстанавливать ряды захватчиков.

Президент отметил, Кремль готовился к войне очень тщательно и десятки лет продумывал план, как захватить земли своих соседей и теперь пытается реализовать свои преступные планы. Несмотря на тщательную подготовку к войне украинцы не должны расслабляться, нужно продолжить давать отпор агрессору.

Зеленский также высказал убеждение, что план Кремля – уничтожить не только Украину, но и Европу, поддержку которой Киев очень ценит.

Также лидер украинцев отметил, что несмотря на войну должна работать экономика и в населенных пунктах, где нет активных боевых действий не должна прекращаться жизнь.

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