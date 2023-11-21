Зеленский рассказал, где россияне уже планируют новую войну

Именно Кремль стоит за разжиганием проблем на Балканах. Прямой интерес Москвы – развязать новую вону, чтобы появилась еще одна горячая точка в мире. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "The Sun" высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Мы думаем, что сейчас на Балканах готовятся, делают новые шаги. И мы думаем, что они [россияне] пытаются обучать или даже тренируют некоторых людей", — отметил украинский президент.

По его словам, начав один конфликт россияне не могут справиться с ним. Поэтому делают ставку на множество конфликтов, чтобы посеять панику и хаос.

Владимир Зеленский также заявил, что Украина сегодня находится в центре глобальных рисков Третьей мировой войны. И российская армия ни при каких обстоятельствах не прекратит наступать на Украину. От этой идеи Кремль может отказаться только тогда, когда большие игроки скажут – достаточно. Пока США и Китай совместно не призовут Россию вывести свои войска с украинской территории, война может продолжаться.

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