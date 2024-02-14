Зеленский рассказал, где на фронте будет усиление

Новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили все горячие точки фронта, и решают существующие проблемы. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Первое – фронт, и в частности Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки. Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Решают существующие проблемы – комплектация подразделений, укрепление, управление. Будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад", – отметил президент.

Также Владимир Зеленский сообщил, что в Соединенных Штатах состоялось стратегически важное голосование за пакет дальнейшей поддержки Украины.

По словам главы государства, следующий шаг – голосование Палаты представителей. Президент подчеркнул, что это очень, очень важно. Украина ожидает такого же морально сильного выбора и волевого решения которое заработает для совместной безопасности.

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