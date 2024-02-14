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Зеленский рассказал, где на фронте будет усиление

Владимир Зеленский рассказал, что Сырский и Умеров посетили горячие точки фронта, там будет усиление

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей
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Новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили все горячие точки фронта, и решают существующие проблемы. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, где на фронте будет усиление

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Первое – фронт, и в частности Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки. Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Решают существующие проблемы – комплектация подразделений, укрепление, управление. Будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад", – отметил президент.

Также Владимир Зеленский сообщил, что в Соединенных Штатах состоялось стратегически важное голосование за пакет дальнейшей поддержки Украины.

По словам главы государства, следующий шаг – голосование Палаты представителей. Президент подчеркнул, что это очень, очень важно. Украина ожидает такого же морально сильного выбора и волевого решения которое заработает для совместной безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские пляски вокруг помощи Украине идут уже пятый месяц. Республиканцы (точнее – их трампистское крыло) придумывают новые и новые причины тормозить принятие соответствующего законопроекта. Сегодня Сенат США наконец-то окончательно поддержал пакетный законопроект о международной помощи с более чем $60 млрд на помощь Украине. Теперь законопроект отправляется в Палату представителей, где есть риск, что процесс вновь застопорится. К чему всё идет, о чём говорит – и чем может завершиться? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.president.gov.ua/news/mi-stvoryuyemo-dlya-ukrayini-principovo-novu-sistemu-bezpeko-88921
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