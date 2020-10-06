Зеленский рассказал, где будет жить после Конча-Заспы

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что они с женой хотят обустроить "свое личное семейное гнездышко". Поэтому государственную дачу на территории резиденции "Конча-Заспа" он воспринимает исключительно как отель, а не дом. Об этом президент Украины рассказал в интервью европейскому изданию Politico Europe.

По словам Зеленского, раньше его семья жила в доме под Киевом, но из-за эпидемии коронавируса работать в нем стало невозможно. Тогда Зеленские приняли решение продать его и построить или взять в аренду новый дом, который сейчас подыскивает. По словам президента, "Конча-Заспа" для него просто отель, хотя жить там он имеет полное право. Однако жить он хочет исключительно в “семейном гнездышке”. К слову, сейчас во владении Зеленских также имеется квартира в Киеве.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина никогда не добьется мира на Донбассе, если не будет вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

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