Зеленский рассказал, что нужно сделать в переговорах с Россией

Язык
BTC/USD
10710.98
ETH/USD
350.83
LTC/USD
46.27
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.68
RUB/UAH
0.37
Владимир Лавский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина никогда не добьется мира на Донбассе, если не будет вести с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сказал сам президент в интервью изданию Politico Europe.
Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, когда на Донбассе начнут стабильно работать пункты пропуска.
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш называет решение о блокировке КПВВ с оккупированной стороны — чисто политическим.
Насчет обязательного установления приложения "Дій вдома" для пересечения КПВВ на подконтрольной части Донбасса у Сергея Гармаша есть вопросы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости