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Зеленский рассказал, что нужно сделать в переговорах с Россией

Президент Украины акцентировал внимание на важности переговоров

сегодня, 10:52
Автор:

Владимир Лавский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина никогда не добьется мира на Донбассе, если не будет вести с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сказал сам президент в интервью изданию Politico Europe. 

Зеленский рассказал, что нужно сделать в переговорах с Россией

"Можете поверить мне на слово: Украина никогда не прекратит войну на Донбассе, если не будет общаться с Россией. Да, отдельное внимание стоит уделить нашим западным партнерам, но без общения с Путиным мы никогда не вернем территории Украины на Востоке и в Крыму. Вы посмотрите, уже 140 пленных вернулись на территорию Украины. Я считаю, это победа. Мы старались вернуть украинцев домой — мы это и сделали", — заявил Зеленский. 

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, когда на Донбассе начнут стабильно работать пункты пропуска

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш называет решение о блокировке КПВВ с оккупированной стороны — чисто политическим.

"С COVID-19, как это пытаются показать, оно никак не связано, – подчеркивает эксперт. – Поэтому восстановления нормального режима, скорее всего, не будет уже никогда".

Насчет обязательного установления приложения "Дій вдома" для пересечения КПВВ на подконтрольной части Донбасса у Сергея Гармаша есть вопросы.


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