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Зеленский рассказал, что ждет сотни тысяч украинцев, если РФ победит в войне

Президент подчеркнул, что желание Путина о захвате всей Украины никуда не исчезло

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Если Россия победит в войне, то в Украине будут сотни тысяч жертв. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью немецкому таблоиду "Bild" высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что ждет сотни тысяч украинцев, если РФ победит в войне

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства признал, что у Украины недостаточно систем противовоздушной обороны.

"Путин понимает только силу. Он чувствует себя животным: если не сможешь защититься, он уничтожит еще больше. Его желание – захватить всю Украину", – отметил Зеленский.

Президент также пояснил, что будет означать победа России в войне, если США не предоставят Украине новый пакет военной помощи.

По словам Владимира Зеленского, российский диктатор все уничтожит и убьет очень много людей.

"Большинство людей не убегут, поэтому он [Путин] убьет многих из них. Как это будет выглядеть? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", – подытожил украинский лидер.

Отметим, в этом же интервью президент Украины высказал мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц продолжает блокировать решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, потому что боится ядерной угрозы со стороны России.

Глава государства высказал мнение, что ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже американские самолеты F-16 или ракеты ATACMS.                                                                                                                                         

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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/selenskyj-scholz-fuerchtet-putins-atom-drohung-87822078.bild.html
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ввв

сегодня, 08:19

С***ка дурак тупорылый.


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