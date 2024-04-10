Зеленский рассказал, что ждет сотни тысяч украинцев, если РФ победит в войне

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Кравцев Сергей
Если Россия победит в войне, то в Украине будут сотни тысяч жертв. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью немецкому таблоиду "Bild" высказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства признал, что у Украины недостаточно систем противовоздушной обороны.
Президент также пояснил, что будет означать победа России в войне, если США не предоставят Украине новый пакет военной помощи.
По словам Владимира Зеленского, российский диктатор все уничтожит и убьет очень много людей.
Отметим, в этом же интервью президент Украины высказал мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц продолжает блокировать решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, потому что боится ядерной угрозы со стороны России.
Глава государства высказал мнение, что ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже американские самолеты F-16 или ракеты ATACMS.
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С***ка дурак тупорылый.