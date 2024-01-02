Зеленский рассказал, что ждет ЕС и НАТО, в случае победы Путина в Украине

Владимир Путин считает, что, если Украина проиграет, он приблизит войну к Западу и в этой войне точно одержит победу. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Economist рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Путин чувствует слабость, как животное, потому что он животное и, в случае победы, он съест вас на ужин со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", - высказался президент Украины.

Лидер украинцев, комментируя предложения о переговорах с РФ, заявил, что он не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России".

Вместо этого он и украинцы испытывают шквал воздушных атак на украинские города на востоке, юге, севере и западе, сказал Зеленский в интервью.

"Я вижу только шаги террористической страны. И если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, то это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Им нужна эта пауза. Восстановить все свои силы. А затем изо всех сил перевернуть страницу этой войны", — заявил Владимир Зеленский.

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может сесть за стол переговоров с Россией и начать мирные переговоры лишь после того, как российские оккупационные войска покинут территорию Украины. "Уход" из Кремля Владимира Путина сам по себе не является основанием для начала переговоров.

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