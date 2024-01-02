Зеленский рассказал, что ждет ЕС и НАТО, в случае победы Путина в Украине

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Кравцев Сергей
Владимир Путин считает, что, если Украина проиграет, он приблизит войну к Западу и в этой войне точно одержит победу. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Economist рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Лидер украинцев, комментируя предложения о переговорах с РФ, заявил, что он не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России".
Вместо этого он и украинцы испытывают шквал воздушных атак на украинские города на востоке, юге, севере и западе, сказал Зеленский в интервью.
Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может сесть за стол переговоров с Россией и начать мирные переговоры лишь после того, как российские оккупационные войска покинут территорию Украины. "Уход" из Кремля Владимира Путина сам по себе не является основанием для начала переговоров.
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