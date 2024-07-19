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Зеленский рассказал, что ждет его в случае возвращения в Белый дом Трампа

Зеленский прокомментировал возможное президентство Трампа

сегодня, 09:40
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что в случае переизбрания Дональда Трампа на пост американского лидера его ждет "тяжелая работа", но, уверяет президент Украины, он справится. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Владимир Зеленский сделал в интервью "ВВС", находясь с официальным визитом в Лондоне.

Зеленский рассказал, что ждет его в случае возвращения в Белый дом Трампа

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский подчеркнул, что готов работать с любым, кто находится у власти в США.

Как напомнило издание, несколько дней назад Трамп объявил своим напарником на выборах сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса, который говорил, что "ему безразлично, что произойдет с Украиной так или иначе". В случае победы на выборах, Вэнс станет вице-президентом США.

Это возобновило опасения в мире, что обязательства США по Украине могут упасть, если Трампа вернут в Белый дом.

"Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", — добавил Владимир Зеленский.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что, если всему цивилизованному миру удастся заставить Россию реально сесть за стол переговоров, то есть все основания утверждать, что горячая фаза войны может завершиться уже до конца этого года.

Президент напомнил, что в прошлом месяце в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира по войне в Украине. Владимир Зеленский заявил, что Россия, которая не была приглашена на первое мероприятие, должна принять участие во втором саммите. Предварительно, он запланирован на ноябрь. Глава государства сказал, что весь мир должен будет оказывать давление на Москву, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны. 

"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — высказался Владимир Зеленский.



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