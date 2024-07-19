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Может ли горячая фаза войны завершиться до конца года: ответ Зеленского

Владимир Зеленский допустил, что война в Украине может закончиться дипломатией

сегодня, 08:28
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Кравцев Сергей

Если всему цивилизованному миру удастся заставить Россию реально сесть за стол переговоров, то есть все основания утверждать, что горячая фаза войны может завершиться уже до конца этого года. Как передает портал "Комментарии", такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью BBC.

Может ли горячая фаза войны завершиться до конца года: ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент напомнил, что в прошлом месяце в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира по войне в Украине. Владимир Зеленский заявил, что Россия, которая не была приглашена на первое мероприятие, должна принять участие во втором саммите. Предварительно, он запланирован на ноябрь.

Глава государства сказал, что весь мир должен будет оказывать давление на Москву, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.

"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, чем слабее Россия будет на поле боя, тем сильнее станет Украина за столом переговоров.

"Осуществляя давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", — отметил президент.

Отметим, Владимир Зеленский выступил во время пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества. Президент отметил два фактора, которые могут закончить войну в Украине и заставить Путина пойти на мир на украинских условиях.

"Мы можем направить эту войну к ее справедливому завершению силой нашего оружия и нашей дипломатии, и мы не должны бояться этих возможностей. Чем эффективнее будет наша противовоздушная оборона, тем беспомощнее будет Путин. Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что российские военные аэродромы, где базируются самолеты, взлетающие и атакующие украинские места, а также места запуска российских ракет — должны быть уничтожены. По словам Зеленского, это позволит не только уничтожить военные объекты в РФ, но и уменьшит возможности Путина вести войну против Украины.




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