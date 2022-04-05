Зеленский рассказал, что стоит за предложением Украины об решении вопроса Крыма за 10-15 лет

Обсуждение будущего Крыма на протяжении ближайших 10-15 лет – это и есть один из форматов дипломатическим путем решить вопрос крымского полуострова. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет "РБК-Украина".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

При этом глава государства сомневается, что такое предложение от Украина примет российская переговорная группа.

По словам Зеленского, если договорённость будет принята, что Украина и Россия должны будут за ближайшие 10 лет определиться, как быть с Крымом, причем выйти на какое-то решение нужно исключительно дипломатическим путем.

Владимир Зеленский пояснил, предложение Украины заключается в том, чтобы не заниматься решение вопроса Крыма именно сейчас, а заняться его обсуждение, условно говоря, начиная с завтрашнего дня. Также Зеленский намекнул, что есть аспекты, о которых он не готов сейчас говорить публично, хотя мнение украинского народа, конечно же, важно знать.

Зеленский назвал такое решение по Крыму неплохим. При этом президент добавил, что такое предложение от Украины есть сегодня, но это не значит, что оно не будет оставаться в силе и завтра. Владимир Зеленский считает, что предложение решать вопрос в ближайшие года – это сильная позиция, главная задача которой прекратить войну в Украину и перейти исключительно в дипломатическую плоскость решения спорных вопросов.

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