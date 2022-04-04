Зеленский о переговорах с Путиным: сложно разговаривать, когда ты видишь, что они тут натворили

Президент Украины Владимир Зеленский посетил сегодня освобожденную от российских оккупантов Бучу, где прокомментировал возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент высказал мнение, что чем больше российские переговорщики затягивают его встречу с Путиным, тем больше они вредят сами себе. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский заявил во время подхода к СМИ, сообщает сайт Офиса президента.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский напомнил, что была встреча российской и украинской делегаций, была встреча на уровне министров иностранных дел. При этом президент считает, что, чем дольше РФ будет затягивать процесс встречи, тем хуже для России и вообще для войны.

Президент Украины отметил, с каждым днем все сложнее и сложнее находить нормальные слова с россиянами, потому что каждый день ВСУ деоккупируют все больше и больше территорий, на которых видно зверства и преступления российских оккупантов над мирными гражданами. Поэтому, заявил глава украинского государства, россиянам нужно думать быстрее о встрече, если им есть чем думать и о чем говорить.

Владимир Зеленский также напомнил о своем приглашении для экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози посетить освобожденную Бучу, чтобы собственными глазами убедиться, к чему привели их "заигрывания с РФ". Как известно, в 2008 году лидеры Германии и Франции были одними из тех, кто был категорически против присоединения Украины к НАТО.

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