Курская операция ВСУ стала одной из главных побед Украины с начала полномасштабной войны. Чтобы противостоять Украине, Россия стянула с фронта почти 60 тысяч военных. Как передает портал "Комментарии", об этом выступая на заседании в формате "Рамштайн" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Возьмем Курскую операцию — это одна из наших самых больших побед не только прошлого года, а в течение всей войны. Чтобы справиться с этим, России пришлось стянуть с украинского фронта почти 60 тысяч военных", — заявил Зеленский.

Он обратил внимание, что в этот понедельник, 6 января, исполнилось ровно 5 месяцев с начала Курской операции. И, несмотря на разного рода прогнозы, украинские войска продолжают удерживать буферную зону на территории России.

"Многие российские угрозы и смелые претензии оказались блефом — особенно после перемещения украинцев в Курскую область. И я уверен, что еще больше их угроз окажется блефом, если мы все вместе будем работать еще больше, чтобы подтолкнуть Россию к миру", — подчеркнул президент.

Читайте также на портале "Комментарии" - Трамп заявил, что он понимает переживания Путина: реакция Зеленского.

Также издание "Комментарии" сообщало – сегодня Украина объединена с партнерами общей целью – завершения войны в 2025 году. Вот только у России, как всегда, свое виденье. Страна-агрессор хочет и дальше продолжать убийства, разрушения и захват территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, выступая на заседании в формате "Рамштайн" сделал президент Украины Владимир Зеленский.



