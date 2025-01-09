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Зеленский рассказал, что он считает одной из главных побед на протяжении всей войны

Президент объяснил, в чем важность Курской операции в ходе войны

сегодня, 14:08
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Кравцев Сергей

Курская операция ВСУ стала одной из главных побед Украины с начала полномасштабной войны. Чтобы противостоять Украине, Россия стянула с фронта почти 60 тысяч военных. Как передает портал "Комментарии", об этом выступая на заседании в формате "Рамштайн" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что он считает одной из главных побед на протяжении всей войны

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Возьмем Курскую операцию — это одна из наших самых больших побед не только прошлого года, а в течение всей войны. Чтобы справиться с этим, России пришлось стянуть с украинского фронта почти 60 тысяч военных", — заявил Зеленский.

Он обратил внимание, что в этот понедельник, 6 января, исполнилось ровно 5 месяцев с начала Курской операции. И, несмотря на разного рода прогнозы, украинские войска продолжают удерживать буферную зону на территории России.

"Многие российские угрозы и смелые претензии оказались блефом — особенно после перемещения украинцев в Курскую область. И я уверен, что еще больше их угроз окажется блефом, если мы все вместе будем работать еще больше, чтобы подтолкнуть Россию к миру", — подчеркнул президент.

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Также издание "Комментарии" сообщало – сегодня Украина объединена с партнерами общей целью – завершения войны в 2025 году. Вот только у России, как всегда, свое виденье. Страна-агрессор хочет и дальше продолжать убийства, разрушения и захват территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, выступая на заседании в формате "Рамштайн" сделал президент Украины Владимир Зеленский.




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