Зеленский сделал новое заявление о завершении войны в 2025 году

Сегодня Украина объединена с партнерами общей целью – завершения войны в 2025 году. Вот только у России, как всегда, свое виденье. Страна-агрессор хочет и дальше продолжать убийства, разрушения и захват территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, выступая на заседании в формате "Рамштайн" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я делаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы. И я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Мы все должны помнить, что прекращение войны является нашей общей целью — нашей, а не российской, этого хотят украинцы, европейцы, американцы и многие наши глобальные партнеры", — пообещал Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что такие страны, как Япония, Саудовская Аравия и Аргентина, также желают мира Украине. Однако российский диктатор Владимир Путин не только держится своих инвестиций в агрессию, но и удваивает их. В частности, за счет Северной Кореи.

По мнению Зеленского, Северная Корея изучает современную войну на примере России.

"Они не ценят свой народ, они его теряют — 4 тысячи на сегодня. Но Пхеньян получает дешевый опыт для реэкспорта войны, возможно, там, в Индо-Тихоокеанском регионе", — сказал президент.

По его мнению, такое сотрудничество России и КНДР демонстрирует слабость Путина.

Зеленский считает, что санкции нужно ввести против всех элементов российской энергетики, а российский танкерный флот должен быть остановлен. Ведь военный бюджет России на 2025 год на 25% превышает прошлогодний.

"Если мы хотим остановить убийства, мы должны перекрыть денежный поток Путина. Путин начнет думать о мире только тогда, когда его ближайшее окружение скажет ему, что у него закончились деньги", — подчеркнул Зеленский.

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