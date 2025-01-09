logo

BTC/USD

93216.70

ETH/USD

3287.12

LTC/USD

103.15

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский сделал новое заявление о завершении войны в 2025 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал новое заявление о завершении войны в 2025 году

Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы завершить эту войну с достоинством в этом году

сегодня, 13:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сегодня Украина объединена с партнерами общей целью – завершения войны в 2025 году. Вот только у России, как всегда, свое виденье. Страна-агрессор хочет и дальше продолжать убийства, разрушения и захват территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, выступая на заседании в формате "Рамштайн" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сделал новое заявление о завершении войны в 2025 году

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я делаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы. И я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Мы все должны помнить, что прекращение войны является нашей общей целью — нашей, а не российской, этого хотят украинцы, европейцы, американцы и многие наши глобальные партнеры", — пообещал Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что такие страны, как Япония, Саудовская Аравия и Аргентина, также желают мира Украине. Однако российский диктатор Владимир Путин не только держится своих инвестиций в агрессию, но и удваивает их. В частности, за счет Северной Кореи.

По мнению Зеленского, Северная Корея изучает современную войну на примере России.

"Они не ценят свой народ, они его теряют — 4 тысячи на сегодня. Но Пхеньян получает дешевый опыт для реэкспорта войны, возможно, там, в Индо-Тихоокеанском регионе", — сказал президент.

По его мнению, такое сотрудничество России и КНДР демонстрирует слабость Путина.

Зеленский считает, что санкции нужно ввести против всех элементов российской энергетики, а российский танкерный флот должен быть остановлен. Ведь военный бюджет России на 2025 год на 25% превышает прошлогодний.

"Если мы хотим остановить убийства, мы должны перекрыть денежный поток Путина. Путин начнет думать о мире только тогда, когда его ближайшее окружение скажет ему, что у него закончились деньги", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп заявил, что он понимает переживания Путина: реакция Зеленского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости