Зеленский сделал новое заявление о завершении войны в 2025 году

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Кравцев Сергей
Сегодня Украина объединена с партнерами общей целью – завершения войны в 2025 году. Вот только у России, как всегда, свое виденье. Страна-агрессор хочет и дальше продолжать убийства, разрушения и захват территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, выступая на заседании в формате "Рамштайн" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер также отметил, что такие страны, как Япония, Саудовская Аравия и Аргентина, также желают мира Украине. Однако российский диктатор Владимир Путин не только держится своих инвестиций в агрессию, но и удваивает их. В частности, за счет Северной Кореи.
По мнению Зеленского, Северная Корея изучает современную войну на примере России.
По его мнению, такое сотрудничество России и КНДР демонстрирует слабость Путина.
Зеленский считает, что санкции нужно ввести против всех элементов российской энергетики, а российский танкерный флот должен быть остановлен. Ведь военный бюджет России на 2025 год на 25% превышает прошлогодний.
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