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Зеленский рассказал, что нужно для ускорения контрнаступления ВСУ

Этим летом ВСУ перешли к контрнаступлению сразу на нескольких участках фронта

сегодня, 17:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Для ускоренного контрнаступления ВСУ требуется ПВО. РФ ведь сегодня контролирует украинское небо. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

Зеленский рассказал, что нужно для ускорения контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"У нас нет достаточно средств ПВО, поэтому Россия контролирует небо. Что будет когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска пойдут. Нет, они побегут вперед, и это пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей, как мясо, как делают россияне", — сказал он.


По словам президента Зеленского, пока россияне контролируют, а у Украины нет достаточно защиты, то ВСУ не могут продвигаться быстро вперед.

"Наш топ-1 запрос к партнерам — это уравновесить наши силы в небе. Мы должны долго ждать F-16 через тренировки и так далее, а ПВО — это более быстрое решение вопроса. Я говорил об этом с Байденом — не давать ПВО, а производить вместе. Оно дорого, и нам не нужны подарки. И это важно, это тоже рабочие места", — заявил он.

Так что украинский президент призвал партнеров дать нам ПВО на зиму.

"Наш месседж мира, США, Европе, Азии дать нам ПВО, арендовать, особенно на зиму", — подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что говорит реакция Офиса президента на статью Залужного . Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прокомментировал резонансную статью главка ВСУ Валерия Залужного в The Economist. По мнению Зеленского, ситуация на фронте не патовая, но Россия продолжает контролировать небо, поэтому Украина бережет своих военных в наступательных операциях. Остро на статью отреагировал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, раскритиковав ее и отметив, что таким образом мы облегчаем "работу агрессора".



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