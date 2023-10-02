Зеленский рассказал, что не так с санкциями против РФ

После того, как Европейский Союз принял против России 11-й пакет санкций, этот процесс остановился. Пауза сильно затянулась. Россия не чувствует, что давление на нее усиливается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал во время заседания министров иностранных дел государств – членов ЕС в Киеве.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава украинского государства подчеркнул, что то давление, которое осуществляет Запад на Россию сегодня, есть недостаточным. Это видно, в первую очередь, по тому, что Россия, как и раньше, так и сейчас производит ракеты, имеет много ударных дронов, которыми бьет по украинским городам. Количество атак не только не уменьшается. Но, напротив, увеличивается.

Владимир Зеленский считает, что в силах союзников добиться, чтобы любые поставки в Россию, которые позволяют ей увеличивать военное производство, прекратились.

"Нужно активизировать работу и по новому санкционному пакету Евросоюза. Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась", – заявил глава государства.

По его словам, Киев давно настаивает на том, чтобы были введены санкции против атомной отрасли РФ.

Президент также обратил внимание, что новое давление санкций должны почувствовать на себе те страны, которые поддерживают Россию, в частности, Иран. Ведь каждый иранский ударный дрон, которым агрессор бьет по европейским городам в Украине, это причина для санкционного давления.

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