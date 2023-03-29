Зеленский рассказал, что может произойти, если Украина не удержит Бахмут

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Кравцев Сергей
Оборона Бахмута Донецкой области важна для Украины с военной и политической стороны. Поскольку потеря города-крепости может привести к давлению к поиску компромиссов со страной-агрессором. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Associated Press" рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Бахмут. Фото: из открытых источников
Глава государства высказал мнение, что в случае потери Бахмута российский диктатор Владимир Путин обязательно использует эту "победу" в своих интересах. По словам Зеленского, лидер россиян "продал бы эту победу Западу, своему обществу, Китаю и Ирану".
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Владимир Зеленский предполагает, что давление от поражения в Бахмуте будет быстрым: как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины.
Он добавил, что в настоящее время он не испытывает такого давления ни со стороны партнеров, ни со стороны украинцев.
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Также издание "Комментарии" сообщало — во время очередного заседания Ставки, как рассказал верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, основное внимание уделялось боям на Донбассе: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, Белогоровка. Что показала на данный момент эта битва в целом и за Бахмут в частности? О чём говорит российская истерика по этому поводу – и пропагандистская, и собственно военная? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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