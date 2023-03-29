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Зеленский рассказал, что может произойти, если Украина не удержит Бахмут

Президент Зеленский считает, что, если ВСУ не удастся удержать Бахмут Украину могут начать склонять к компромиссу

сегодня, 09:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Оборона Бахмута Донецкой области важна для Украины с военной и политической стороны. Поскольку потеря города-крепости может привести к давлению к поиску компромиссов со страной-агрессором. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Associated Press" рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что может произойти, если Украина не удержит Бахмут

Бахмут. Фото: из открытых источников

Глава государства высказал мнение, что в случае потери Бахмута российский диктатор Владимир Путин обязательно использует эту "победу" в своих интересах. По словам Зеленского, лидер россиян "продал бы эту победу Западу, своему обществу, Китаю и Ирану".


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"Если он почувствует кровь — почувствует запах, что мы слабы — он будет толкать, толкать, толкать", — заявил президент Украины.

Владимир Зеленский предполагает, что давление от поражения в Бахмуте будет быстрым: как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины.

"Наше общество почувствует усталость. Наше общество подтолкнет меня к компромиссу с ними", — сказал глава государства.

Он добавил, что в настоящее время он не испытывает такого давления ни со стороны партнеров, ни со стороны украинцев. 

Читайте также на портале "Комментарии" — с обороны Бахмута может начаться контрнаступление: в командовании ВСУ сделали заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало — во время очередного заседания Ставки, как рассказал верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, основное внимание уделялось боям на Донбассе: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, Белогоровка. Что показала на данный момент эта битва в целом и за Бахмут в частности? О чём говорит российская истерика по этому поводу – и пропагандистская, и собственно военная? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://apnews.com/article/ukraine-zelenskyy-russia-putin-bakhmut-2334ec3a5b74d3cc3c4e012db71920e5?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_01&utm_content=eyebrows
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