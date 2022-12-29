Зеленский рассказал, что для него означает звук сирены воздушной тревоги

Во время разговора в метро с Дэвидом Леттерманом Зеленский отметил, что звуки сирены это "напоминание, что война не закончилась". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В октябре 2022 года в Украину приехал Дэвид Леттерман, чтобы взять интервью у Владимира Зеленского. Интервью опубликовали в конце 2022 года, а сам разговор с президентом Украины прошел на глубине 300 метров под землей, на станции метро в Киеве.

Дэвид Леттерман сказал, что до полномасштабного вторжения почти ничего не знал об Украине, но когда увидел Зеленского, рискующего своей жизнью оставаясь в столице, это его удивило. И теперь американец постоянно видит сине-желтые флаги Украины. Леттерман поинтересовался у Зеленского, что означают цвета украинского флага.

"Два цвета – земля и небо, это наша земля, это наш хлеб, это наш желтый цвет. И это небо, наше небо. Синий цвет – это цвет жизни, цвет неба, простора и свободы", — сказал Зеленский.

Во время ответа на этот вопрос в Киеве прозвучала сирена воздушной тревоги и Леттерман спросил, что это значит для Владимира Зеленского.

"Для меня сирена — это напоминания, что война не закончилась. Это напоминание того, что где-то там кто-то отдает свою жизнь за твою", — сказал президент Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мирном плане Зеленского, состоящем из 10 пунктов.

Также "Комментарии" писали о поступке президента Украины, разрушившего планы Кремля. Владимир Зеленский приехал на передовую в украинский город Бахмут.

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