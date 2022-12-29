logo

BTC/USD

16633.11

ETH/USD

1200.84

LTC/USD

66.90

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, что для него означает звук сирены воздушной тревоги
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, что для него означает звук сирены воздушной тревоги

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью с Дэвидом Леттерманом рассказал, что для него означает сирена воздушной тревоги.

сегодня, 17:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Во время разговора в метро с Дэвидом Леттерманом Зеленский отметил, что звуки сирены это "напоминание, что война не закончилась". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью президента Украины.

Зеленский рассказал, что для него означает звук сирены воздушной тревоги

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В октябре 2022 года в Украину приехал Дэвид Леттерман, чтобы взять интервью у Владимира Зеленского. Интервью опубликовали в конце 2022 года, а сам разговор с президентом Украины прошел на глубине 300 метров под землей, на станции метро в Киеве.

Дэвид Леттерман сказал, что до полномасштабного вторжения почти ничего не знал об Украине, но когда увидел Зеленского, рискующего своей жизнью оставаясь в столице, это его удивило. И теперь американец постоянно видит сине-желтые флаги Украины. Леттерман поинтересовался у Зеленского, что означают цвета украинского флага.

"Два цвета – земля и небо, это наша земля, это наш хлеб, это наш желтый цвет. И это небо, наше небо. Синий цвет – это цвет жизни, цвет неба, простора и свободы", — сказал Зеленский.

Во время ответа на этот вопрос в Киеве прозвучала сирена воздушной тревоги и Леттерман спросил, что это значит для Владимира Зеленского.

"Для меня сирена — это напоминания, что война не закончилась. Это напоминание того, что где-то там кто-то отдает свою жизнь за твою", — сказал президент Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мирном плане Зеленского, состоящем из 10 пунктов.

Также "Комментарии" писали о поступке президента Украины, разрушившего планы Кремля. Владимир Зеленский приехал на передовую в украинский город Бахмут.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=96Op72mMSJw&ab_channel=NetflixUkraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!