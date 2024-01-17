Зеленский рассказал, что будет, если помощь для Украины и дальше будет задерживаться

Украина обращается к партнерам и союзникам с призывом перестать экспериментировать с затягиванием касательно помощи. Это может привести к кризису и не только в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, находясь с официальным визитом в Давосе, сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Если честно, я бы не советовал нам всем экспериментировать. Это страшный эксперимент затягивать с той или иной помощью. Проблема иногда в том, что мы называем помощь помощью. Потому что не все, к сожалению, осознают, что это безопасность не только Украины. Да, в большинстве своем украинских людей, но это и безопасность европейского континента и будет иметь влияние безусловно на безопасность всех континентов", — заявил глава украинского государства.

Президент подчеркнул, что без западной помощи Украина будет слабее на поле боя. Может возникнуть дефицит артиллерии, зенитных ракет для противовоздушной обороны. Это в свою очередь приведет к тому, что Украина, например, не сможет отражать удары баллистическими ракетами.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в одиночку противостоять России будет очень сложно, потому будет большое количество убийств и большое количество раненых людей.

"Благодаря системам противовоздушной обороны, например, которая дорогостоящая, очень дорогостоящая, у нас нет в этом году блэкаута. И у наших людей есть тепло, у нас есть вода и в больницах, и в детсадах, и в школах. Поэтому, что же произойдет? Произойдет большой кризис. Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Почему? Потому что без помощи США, Европейского союза Украина будет бороться, Украина будет слабее, и это будет возможность для России захватить нас", — заявил президент.

Зеленский считает, что в случае проигрыша Украины будет война НАТО с Российской Федерацией. По мнению украинского президента, российский диктатор Владимир Путин этого действительно хочет.

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