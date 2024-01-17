Зеленский рассказал, что будет, если помощь для Украины и дальше будет задерживаться

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Кравцев Сергей
Украина обращается к партнерам и союзникам с призывом перестать экспериментировать с затягиванием касательно помощи. Это может привести к кризису и не только в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, находясь с официальным визитом в Давосе, сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Президент подчеркнул, что без западной помощи Украина будет слабее на поле боя. Может возникнуть дефицит артиллерии, зенитных ракет для противовоздушной обороны. Это в свою очередь приведет к тому, что Украина, например, не сможет отражать удары баллистическими ракетами.
Владимир Зеленский подчеркнул, что в одиночку противостоять России будет очень сложно, потому будет большое количество убийств и большое количество раненых людей.
Зеленский считает, что в случае проигрыша Украины будет война НАТО с Российской Федерацией. По мнению украинского президента, российский диктатор Владимир Путин этого действительно хочет.
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