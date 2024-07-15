Зеленский рассказал, боится ли президентства Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не опасается победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По словам Зеленского, Украина будет работать с США в случае избрания Трампа лидером страны.



Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил с пресс-конференцией, на которой рассказал, как будет действовать Украина при победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Зеленский заявил, что не боится этого, а Украина будет работать с американскими властями.

"Я думаю, что если господин Дональд Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что помощь, выделенная на 2025 год, не будет пересматриваться США.

Также Зеленский прокомментировал заявления Трампа по поводу его плана быстрого окончания войны в Украине.

"Об окончании войны, какое видение у потенциального президента, одного из кандидатов на пост президента Трампа: общие вещи мне понятны", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советники Дональда Трампа озвучили его план быстрого окончания войны в Украине. На это отреагировал президент Владимир Зеленский, пояснивший, что хочет узнать о возможных рисках потери государственности, предусматриваемых мирным планом Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский прокомментировал попытку убийства Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании. Во время выступления кандидата в президенты США произошло несколько выстрелов, а Трамп получил ранение уха. Впоследствии Трамп объяснил, что его спасло резкое движение головой в сторону плаката о мигрантах в США.