Зеленский раскрыл главный страх Путина

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин опасается успешной Украины. По словам Зеленского, Путин, несмотря на заявления о "мирных переговорах", не хочет окончания войны в Украине.
Владимир Зеленский о страхе Путина. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский интервью CNN рассказал о том, действительно ли Путин заявлениями о готовности России к "мирным переговорам" готов к окончанию войны. По словам украинского президента, российский диктатор не отказался от своих первоочередных планов и заявлениями о переговорах пытается привлечь поддержку других стран.
Президент считает, что мир должен прийти к пониманию, что Путин не хочет мира. По словам Зеленского, Путин опасается, что Украина станет успешной страной на фоне России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, получила ли Украина разрешение на удары вглубь России.
Также "Комментарии" писали о ядерных угрозах Путина и способен ли российский диктатор использовать ядерное оружие для удара по Украине.
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