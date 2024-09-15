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Зеленский раскрыл главный страх Путина

Зеленский рассказал, чего опасается российский диктатор Владимир Путин.

сегодня, 18:21
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин опасается успешной Украины. По словам Зеленского, Путин, несмотря на заявления о "мирных переговорах", не хочет окончания войны в Украине.

Зеленский раскрыл главный страх Путина

Владимир Зеленский о страхе Путина. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский интервью CNN рассказал о том, действительно ли Путин заявлениями о готовности России к "мирным переговорам" готов к окончанию войны. По словам украинского президента, российский диктатор не отказался от своих первоочередных планов и заявлениями о переговорах пытается привлечь поддержку других стран.

"Я думаю, что он не изменил своего основного замысла. Иногда он играет просто для некоторых лидеров, которые ждут от Путина каких-то эмоций, хотят услышать что-нибудь о мире. Иногда он может давать какие-то месседжи Глобальному Югу или еще куда-то, и они начинают говорить: "Видите, Путин готов к диалогу". К какому диалогу? Он игрок, и он ощущает эту слабость Запада и Глобального Юга. Он находит то место, где между ними нет единства, где они имеют разные интересы", — сказал Зеленский.

Президент считает, что мир должен прийти к пониманию, что Путин не хочет мира. По словам Зеленского, Путин опасается, что Украина станет успешной страной на фоне России.

"Я думаю, что проблема в том, что люди должны понимать, что его миссия не в том, чтобы остановить войну. Он не хочет останавливать войну. Он не хочет ничего останавливать, оно ему не нужен. Он очень боится успешной Украины", — подчеркнул Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, получила ли Украина разрешение на удары вглубь России.

Также "Комментарии" писали о ядерных угрозах Путина и способен ли российский диктатор использовать ядерное оружие для удара по Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dycbZxsrhYE&ab_channel=%D0%97%D0%B5%21%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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