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Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом: Путин, перемирие и Patriot

Зеленский рассказал о встрече с Трампом в Нью-Йорке. Энергетическое перемирие, Patriot, переговоры с Путиным и роль Китая

22 сентября 2026, 22:22
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке рассказал журналистам о ключевых темах переговоров. Среди них были, в частности, возможное энергетическое перемирие, поставка систем ПВО Patriot и последующие переговоры с Россией.

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом: Путин, перемирие и Patriot

Встреча Зеленского и Трампа. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, Украина готова к договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Киев предлагает остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия прекратит удары по украинской энергосистеме. Американская сторона должна передать это предложение Москве.

"Мы вместе ищем решение, как закончить войну", — заявил Зеленский, отметив, что детали обсуждения энергетического перемирия пока не разглашаются.

Отдельной темой стали системы противовоздушной обороны Patriot. Президент Украины заявил, что они остаются одной из главных нужд Киева. По его словам, окончательного ответа американского президента на этот вопрос он не услышал: "Я не услышал "нет"".

Говорили президенты и о возможном переговорном формате. Зеленский заявил, что Трамп может организовать трехстороннюю встречу с участием Украины, США и России. Украинский президент также подтвердил готовность лично встретиться с Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, любые переговоры со стороны России стали сигналом о ее готовности двигаться к завершению войны. В то же время он отметил, что пока не уверен в готовности Москвы к такому шагу.

Президент Украины также допустил участие Китая в дипломатическом процессе. По его словам, неизвестно, будет ли Трамп привлекать Си Цзиньпина, однако китайский лидер имеет влияние на Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский после встречи с Трампом заявил, что война в Украине может закончиться к зиме.



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Источник: https://www.youtube.com/live/L_uUrAC_PTc
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