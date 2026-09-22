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Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом: Путін, перемир'я та Patriot

Зеленський розповів про зустріч із Трампом у Нью-Йорку. Енергетичне перемир’я, Patriot, переговори з Путіним та роль Китаю

22 вересня 2026, 22:22
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку розповів журналістам про ключові теми переговорів. Серед них були, зокрема можливе енергетичне перемир’я, постачання систем ППО Patriot та подальші переговори з Росією.

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом: Путін, перемир'я та Patriot

Зустріч Зеленського і Трампа. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, Україна готова до домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Київ пропонує зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Росія припинить удари по українській енергосистемі. Американська сторона має передати цю пропозицію Москві.

"Ми разом шукаємо рішення, як закінчити війну", — заявив Зеленський, наголосивши, що деталі обговорення енергетичного перемир’я поки не розголошуються.

Окремою темою стали системи протиповітряної оборони Patriot. Президент України заявив, що вони залишаються однією з головних потреб Києва. За його словами, остаточної відповіді американського президента щодо цього питання він не почув: "Я не почув "ні"".

Говорили президенти й про можливий переговорний формат. Зеленський заявив, що Трамп може організувати тристоронню зустріч за участю України, США та Росії. Український президент також вкотре підтвердив готовність особисто зустрітися з Володимиром Путіним.

За словами Зеленського, будь-які переговори з боку Росії стали б сигналом про її готовність рухатися до завершення війни. Водночас він зазначив, що наразі не впевнений у готовності Москви до такого кроку.

Президент України також допустив участь Китаю в дипломатичному процесі. За його словами, невідомо, чи Трамп залучатиме Сі Цзіньпіна, однак китайський лідер має вплив на Путіна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що війна в Україні може закінчитися до зими.



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Джерело: https://www.youtube.com/live/L_uUrAC_PTc
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