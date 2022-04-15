Зеленский раскрыл ближайший план РФ на Донбассе

Первоочередная цель Кремля – это добиться того, чтобы 44 тысячи украинских военных оказались в своеобразном котле и в окружении российских военных. Таким образом россияне хотят окружить не только огромное количество украинской армии, но добиться оккупации основной части Донбасса. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "BBC News" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент признался, что на востоке Украины сейчас самая сложная ситуация, но именно там противостоят оккупантам лучшие военные украинской армии. Россия бросает очень большие силы на то, чтобы любой ценой, но добиться оккупации украинского Донбасса.

Владимир Зеленский отметил, что российские пропагандисты рассказывают, что российские солдаты пришли на восток Украины, чтобы освободить "народ Донбасса" от мифических нацистов, но при этом всем уже очевидно, что сами военные РФ и есть нацисты, потому что они пришли освободить территории от полноценной, нормальной жизни, а "русский мир", о котором рассказывает Россия, это самая настоящая война и никаким миром там даже не пахнет.

Президент Украины подчеркнул, что действительно российские военные могут убить, но они сами тоже умрут на украинской земле, им спастись не удастся. По словам Владимира Зеленского, он до сих пор не может понять, зачем российские военные приходят на украинскую землю и какая их главная мотивация в этом, ведь они прекрасно понимают, что они погибают фактически не за что, выполняя преступные приказы.

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