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Зеленский проявил вершину безответственности в критический момент: президента разгромили одним вопросом

Политолог Игорь Чаленко считает, что длительное отсутствие президента в Украине на фоне внутренних проблем могло бы выглядеть безответственно, хотя результаты канадского визита он назвал важными

11 сентября 2026, 11:55
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Клименко Елена








Политолог Игорь Чаленко критически оценил возможность продолжительной заграничной поездки президента Владимира Зеленского в сентябре. По его словам, несколькодневное или даже десятидневное отсутствие главы государства могло бы вызвать вопросы на фоне внутренних проблем, требующих политических решений.

Зеленский проявил вершину безответственности в критический момент: президента разгромили одним вопросом

Фото: из открытых источников

Чаленко обратил внимание на ситуацию вокруг Генеральной прокуратуры, финансовые вызовы и неопределенность работы Верховной Рады над важными законопроектами.  

"Десять дней не быть в стране, ездить по каким-то другим странам в то время, когда у тебя есть проблема с генеральным прокурором, проблема с деньгами, непонятная ситуация с парламентом — находиться в это время за границей немножко безответственно выглядит", — заявил политолог.  

В то же время Чаленко признал, что поездка Зеленского в Канаду дала Украине конкретные результаты. По его словам, подписанные договоренности в сфере обороны и безопасности, а также канадские планы по поставкам дронов и финансированию средств ПВО имеют практическое значение.  

"В Канаду он съездил с успехом. Неплохо, хорошо даже принимали, но самое главное, что был подписан ряд соглашений. И эти соглашения действительно важны для Украины", — отметил Чаленко.

Он также подчеркнул, что личные встречи президента с иностранными партнерами способны приносить дополнительные ресурсы и вооружение.

"Такие личные встречи к определенному оживлению приводят и какие-то дополнительные деньги, и, собственно, дополнительное оружие Украина сможет по результатам такого визита получить", — сказал политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может согласиться на временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины, однако такая пауза вряд ли будет продолжаться всю зиму. По оценке главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, наиболее вероятный период такого "энергетического перемирия" — до середины декабря. Кремль может использовать это время не только для дипломатической игры, но и для накопления ракет и других способов поражения.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=92BqYimlcRw
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