Зеленський проявив вершину безвідповідальності у критичний момент: президента розгромили одним питанням



















Політолог Ігор Чаленко критично оцінив можливість тривалої закордонної поїздки президента Володимира Зеленського у вересні. За його словами, кількаденна або навіть десятиденна відсутність глави держави могла б викликати питання на тлі внутрішніх проблем, які потребують політичних рішень.

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Чаленко звернув увагу на ситуацію довкола Генеральної прокуратури, фінансові виклики та невизначеність щодо роботи Верховної Ради над важливими законопроєктами.

"Десять днів не бути в країні, їздити по якимось іншим країнам у той час, коли в тебе є проблема з генеральним прокурором, проблема з грошима, незрозуміла ситуація з парламентом — перебувати в цей час за кордоном трошки безвідповідально виглядає", — заявив політолог.

Водночас Чаленко визнав, що поїздка Зеленського до Канади дала Україні конкретні результати. За його словами, підписані домовленості у сфері оборони та безпеки, а також канадські плани щодо постачання дронів і фінансування засобів ППО мають практичне значення.

"До Канади він з'їздив з успіхом. Непогано, гарно навіть приймали, але найголовніше, що була підписана низка угод. І ці угоди дійсно є важливими для України", — зазначив Чаленко.

Він також наголосив, що особисті зустрічі президента з іноземними партнерами здатні приносити додаткові ресурси та озброєння.

"Отакі особисті зустрічі до певного пожвавлення призводять, і якісь додаткові гроші, і, власне, додаткову зброю Україна зможе за результатами такого візиту отримати", — сказав політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може погодитися на тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, однак така пауза навряд чи триватиме всю зиму. За оцінкою голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, найбільш імовірний період такого "енергетичного перемир’я" — до середини грудня. Кремль може використати цей час не лише для дипломатичної гри, а й для накопичення ракет та інших засобів ураження.