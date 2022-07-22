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Зеленский провел заседание ставки: какая задача поставлена перед ВСУ

Были определены задачи для усиления позиций ВСУ по определенным направлениям

сегодня, 00:09
Автор:

Лиля Воробьева
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21 июля прошло заседание ставки верховного главнокомандующего. Следовательно, на определенных направлениях ВСУ было поручено усилить позиции украинской армии. Кроме этого, на заседании обсуждались поставки новейших вооружений. Об этом президент Украины сообщил в своем вечернем обращении.

Зеленский провел заседание ставки: какая задача поставлена перед ВСУ

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

На заседании ставки верховного главнокомандующего со своими докладами выступили руководитель ГУР Кирилл Буданов, руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава МВД Денис Монастырский. Также с передовой вышел на связь командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Владимир Зеленский заявил, что нужно увеличить интенсивность ударов по врагу.

"Обсудили текущую ситуацию на передовой, определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений. Нужно еще увеличивать интенсивность ударов по врагу", — рассказал Зеленский.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский анонсировал новости с фронта . Первоочередная задача, которая стоит перед украинским народом и его армией – не позволить россиянам реализовать их планы и затянуть войну в Украине до холодов, до зимы. Андрей Ермак отметил, что глава украинского государства Владимир Зеленский полон решимости и не готов отступать от планов по обороне страны. Президент готов делать все, что от него зависит, чтобы территории, сегодня временно контролирующие враг, были возвращены под контроль Украины.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/2610
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