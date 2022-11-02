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Зеленский провел разговор с Эрдоганом: известны первые подробности

Украина благодарит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения"

сегодня, 21:00
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Автор:

Лиля Воробьева

Украина благодарна президенту Турции за активное участие в сохранении "зернового соглашения". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский провел разговор с Эрдоганом: известны первые подробности

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Поблагодарил за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении украинского президента.

Также Владимир Зеленский рассказал, что он и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорят о дальнейших шагах по возвращению украинских пленных и политзаключенных.

"В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции", – сообщил президент Зеленский.

Кроме этого, глава государства поблагодарил президента Турции за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

В свою очередь, Эрдоган заявил, что на основе понимания, которое полностью восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины, следует активизировать дипломатические усилия, чтобы завершить войну.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Россия возвращается к зерновому соглашению . Телефонный разговор президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Путиным не прошел безрезультативно. Как заявил российский президент, Россия возвращается к реализации "зернового соглашения", которое приостановлено после взрывов в Севастополе. Владимир Путин уточнил, что соответствующие "гарантии" российскому минобороны передала официальная Анкара. Непосредственно с Украиной о "гарантиях" диалог не велся. При этом хозяин Кремля отметил, что лично дал указания министерству обороны возобновить участие в соглашении. По словам президента РФ, Москва снова может выйти из зерновой сделки, если увидит, что полученные от партнеров "гарантии" не выполняются в полной мере.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/3855
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