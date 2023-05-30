Зеленский просит Южную Корею снять ограничения и предоставить вооружение: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Южная Корея предоставит Украине оборонительную военную технику, такую как зенитные системы, для отражения атак РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью главы украинского президента южнокорейской ежедневной газете "Chosun Ilbo".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер выразил признательность за обещание Южной Кореи отправить нашей стране машины для разминирования и гуманитарную помощь на общую сумму около 230 миллионов долларов.

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При этом Зеленский в общении с журналистами в Киеве отметил, что Украине нужны системы ПВО и раннего предупреждения.

"Мы осознаем, что существует несколько ограничений по поддержке вооружений. Однако я считаю, что корейские принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем (что Корея пока не поддерживает)", — заявил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что зенитные комплексы – это сугубо оборонная техника, а которая не применяется во время наступления.

"Для восстановления Украины "Небесный Щит" должен существовать. Мы искренне надеемся, что Корея поддержит нас в этой области. Кроме того, есть система раннего предупреждения, которая предупреждает о российских авиаударах, также нуждающихся в помощи от Южной Кореи", — заявил глава государства.

Отметим, Южная Корея впервые заявила о возможности предоставления Украине вооружений и боеприпасов. В ответ на это зампред Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев намекнул, что в таком случае его страна будет осуществлять поставки оружия в КНДР (Северная Корея). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления.

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