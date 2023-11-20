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Зеленский просит партнеров дать России сигнал

Глава государства отметил, ключевое сейчас – это гарантии того, что поддержка Украины будет достаточной и в следующем году также

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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После всех дискуссий и рассуждений о дальнейшей поддержке Украины мир должен дать однозначный сигнал России о том, что никакой усталости нет и помощь Украине продолжится. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время своего традиционного обращения к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский просит партнеров дать России сигнал

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент отметил, Украина активно готовится к новым важным событиям на международной арене, к новым коммуникациям с партнерами. 


По словам Зеленского, ключевая задача сейчас для Киева – получить все гарантии того, что поддержка Украины в 2024 году точно не ослабнет. 

Глава украинского государства высказал слова благодарности странам-партнерам Украины, где смотрят на поддержку Украины в одном направлении с украинским народом и поддерживают ее продолжение и усиление.

Владимир Зеленский остановился на поддержке Нидерландов, которые предусмотрели на следующий год более 2 миллиардов евро поддержки Украины, преимущественно в сфере безопасности. 

"Это своевременный сигнал. Важно чувствовать, что защита свободы опирается на надежную и искреннюю поддержку", — прокомментировал президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Джо Байден вновь фактически уравнял террористов из ХАМАС и российский режим в статье Washington Post под названием "США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС". Между тем поддержка Украины в противодействии российской агрессии остается среди американцев на уровне 40%, а количество тех, кто выступает за увеличение помощи Украине на 8% меньше тех, кто считает, что ее нужно сократить (23% против 31%). В американском парламенте уже "сбоят" законопроекты касательно этой самой поддержки. О чем говорят заявления и действия американских политиков в последнее время? В сторону увеличения или уменьшения качнется в итоге поддержка Украины со стороны США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/8645
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