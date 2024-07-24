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Зеленский прокомментировал визит Кулебы в Китай: какие результаты

По словам Зеленского, есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

сегодня, 21:05
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Лиля Воробьева

Президент Владимир Зеленский получил доклад от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о результатах поездки в Китай. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

Зеленский прокомментировал визит Кулебы в Китай: какие результаты

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Визит украинского чиновника на таком уровне впервые за многие годы. И это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что Китай заверил Украину в отказе от поставок оружия России.

"Было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин — что Китай не будет поставлять оружие России", — добавил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дмитрий Кулеба раскрыл цель своего визита в Китай . Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Пекин с рабочим визитом. В социальных сетях чиновник отметил, что он приехал в Китае для развития контактов между лидерами двух стран.

Министр планирует обсудить с китайским коллегой Ван не только пути к миру, но и двусторонние отношения, особенно после начатых переговоров Украины о вступлении в Евросоюз.

Кулеба также выразил мнение, что переговоры могут помочь Китаю лучше понять Украину, особенно в контексте ее желания приблизиться к Европе. Этот визит подчеркивает попытки Украины найти надежных партнеров и важность международной поддержки в разрешении конфликтов. Кроме того, отметим, что это первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Также представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила о необходимости скорейшего прекращения огня и достижении политического урегулирования в войне между Украиной и Россией.



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