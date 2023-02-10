Зеленский прокомментировал пролет ракет России через Молдову и Румынию

Украинский президент назвал пролет ракет России через Молдову и Румынию вызовом НАТО и коллективной безопасности. Политик призвал мир остановить русский террор. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщают "Комментарии" со ссылкой на его обращение.

"Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", – сказал он.

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Кроме того, в своем обращении Владимир Зеленский сообщил, что 10 февраля во время очередной атаки врага было выпущено более 70 ракет, из них 60 сбили силы ПВО. По его словам, целями были гражданская инфраструктура и обычные украинцы.

Также Владимир Зеленский рассказал, что в результате ракетных ударов есть жертвы. Он выразил соболезнования родным погибших.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Игнат объяснил, почему Украина не сбила ракеты над Румынией и Молдовой . 10 февраля Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. Несколько ракет пересекли государственную границу других стран, включая Румынию, которая является членом НАТО. Как сообщает Валерий Залужный, две российские крылатые ракеты в 10:18 совершили пересечение государственной границы Молдовы. Кроме молдавского воздушного пространства ракеты также вошли на территорию НАТО. ВСУ могли сбить эти ракеты, однако не стали этого делать. Военные понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу. Это уже не в первый раз, когда ракеты пересекают государственную границу других стран. Ранее были случаи, когда российская ракета упала на территорию Молдовы, а также Польши.