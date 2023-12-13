Зеленский прокомментировал предложение отдать России территории

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", во время пресс-конференции в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что время от времени он слышит голоса, которые предлагают Украине отказаться от оккупированных Россией территорий и людей. Это есть недопустимо, потому что вопрос стоит не только в земле, но и в людях, которые сегодня продолжают находиться в оккупации.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
По словам Зеленского, тот, кто предлагает компромисс – отдать России захваченные территории, не понимает, что речь не столько территориях, сколько о живых людях, над которыми российские террористы сегодня издеваются, они их насилуют, их убивают.
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morrison
сегодня, 09:28
ишь, как о детях заботится, куда там Остапу Ибрагимовичу! а про детскую смертность от онко в Украине поговорить не хочешь, лживая мразь?!