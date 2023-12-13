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Зеленский прокомментировал предложение отдать России территории

Глава государства спрашивает у инициаторов таких предложений, готовы ли они отдать своих детей террористам

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", во время пресс-конференции в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что время от времени он слышит голоса, которые предлагают Украине отказаться от оккупированных Россией территорий и людей. Это есть недопустимо, потому что вопрос стоит не только в земле, но и в людях, которые сегодня продолжают находиться в оккупации. 

Зеленский прокомментировал предложение отдать России территории

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Вопрос не только в наших словах или мыслях. Вопрос в том, на что мы готовы, на что нет? Как может Украина просто отдать свои территории? То есть, это абсолютное безумие. Если честно, мы очень часто вспоминаем Бога. Это точно не по-христиански. Там живут наши люди. Там живут наши семьи. Там дети", — заявил глава украинского государства, добавив, что все они являются частью украинского общества.


По словам Зеленского, тот, кто предлагает компромисс – отдать России захваченные территории, не понимает, что речь не столько территориях, сколько о живых людях, над которыми российские террористы сегодня издеваются, они их насилуют, их убивают.

"Вопросы в живых людях, в их судьбах, в их историях. Вопросы в этих семьях, их детях. Отдать детей? Пусть те голоса, — я не знаю, кто об этом говорит, — у меня к ним один вопрос: Готовы ли они отдать своих детей в руки террористов? Думаю, что нет", – констатировал президент.

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Обсуждения

morrison

сегодня, 09:28

ишь, как о детях заботится, куда там Остапу Ибрагимовичу! а про детскую смертность от онко в Украине поговорить не хочешь, лживая мразь?!


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