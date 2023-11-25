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Зеленский прокомментировал победу на выборах в Нидерландах партии пророссийских взглядов

Президент Зеленский не ожидает вызовов после выборов в Нидерландах и победы на них ультраправой партии

сегодня, 09:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Результаты выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Партия свободы", не создадут вызовов для Украины в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", в этом уверен президент Украины Владимир Зеленский. Свое мнение лидер украинцев озвучил на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Зеленский прокомментировал победу на выборах в Нидерландах партии пророссийских взглядов

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Что касается Нидерландов, прошу вас не быть в шоке. Мы, мне кажется, в хороших находимся отношениях. И сегодня статус наших отношений также продолжается и он поддерживается премьер-министром (Ред. – Марком Рютте). Я уверен в Рютте и я думаю, что в ближайшее время вызовов не будет", — отметил глава украинского государства.


Отметим, в Нидерландах прошли парламентские выборы. По их итогам наибольшее количество мест в парламенте получила ультраправая "Партия свободы".

Политическая сила выступает против миграции и хочет прекратить предоставлять Украине военную помощь. Более того, таблоид "Bild" уже опубликовал материал о том, что победа на парламентских выборах в Нидерландах антиевропейской ультраправой "Партии свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом может сорвать "альянс истребителей", в котором поставки 42-х нидерландских F-16 Украине играют ключевую роль.

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