Зеленский прокомментировал победу на выборах в Нидерландах партии пророссийских взглядов

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Кравцев Сергей
Результаты выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Партия свободы", не создадут вызовов для Украины в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", в этом уверен президент Украины Владимир Зеленский. Свое мнение лидер украинцев озвучил на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Отметим, в Нидерландах прошли парламентские выборы. По их итогам наибольшее количество мест в парламенте получила ультраправая "Партия свободы".
Политическая сила выступает против миграции и хочет прекратить предоставлять Украине военную помощь. Более того, таблоид "Bild" уже опубликовал материал о том, что победа на парламентских выборах в Нидерландах антиевропейской ультраправой "Партии свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом может сорвать "альянс истребителей", в котором поставки 42-х нидерландских F-16 Украине играют ключевую роль.
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