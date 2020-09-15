kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.09.2020

BTC/USD

10800.92

ETH/USD

367.87

LTC/USD

49.20

НБУ 15.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский прокомментировал отравление Навального: "Это было покушение"
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский прокомментировал отравление Навального: "Это было покушение"

Президент Украины надеется, что подробности трагического инцидента с российским оппозиционером станут известны миру в ближайшее время

сегодня, 18:59
Автор:

Екатерина Белоброва

Глава государства Владимир Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Австрии, прокомментировал отравление российского политика и борца с коррупцией Алексея Навального, который, согласно немецким экспертам, был отравлен военным ядом "Новичок". Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Зеленский прокомментировал отравление Навального: "Это было покушение"

Так, по убеждению украинского гаранта, данный инцидент был спровоцирован с целью посягнуть на здоровье и жизнь ярого критика путинского режима в России. Зеленский подчеркнул, что вместе с западными коллегами придерживается мнения, что Навальный подвергся реальному покушению.

"Мы все осуждаем покушение на Навального. И весь мир, не только мы, мне кажется, ждет на более детальные вещи по поводу этого покушения. Мы верим, что в ближайшее время они появятся", - заключил президент Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Навальный впервые опубликовал свое фото в социальной сети Instagram после выхода из комы, где поделился впечатлениями от своего состояния здоровья.

Отметим, что блогер и политик выглядит бледным и очень похудевшим.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!