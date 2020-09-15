Зеленский прокомментировал отравление Навального: "Это было покушение"

Глава государства Владимир Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Австрии, прокомментировал отравление российского политика и борца с коррупцией Алексея Навального, который, согласно немецким экспертам, был отравлен военным ядом "Новичок". Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Так, по убеждению украинского гаранта, данный инцидент был спровоцирован с целью посягнуть на здоровье и жизнь ярого критика путинского режима в России. Зеленский подчеркнул, что вместе с западными коллегами придерживается мнения, что Навальный подвергся реальному покушению.

" Мы все осуждаем покушение на Навального. И весь мир, не только мы, мне кажется, ждет на более детальные вещи по поводу этого покушения. Мы верим, что в ближайшее время они появятся", - заключил президент Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Навальный впервые опубликовал свое фото в социальной сети Instagram после выхода из комы, где поделился впечатлениями от своего состояния здоровья.

Отметим, что блогер и политик выглядит бледным и очень похудевшим.













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