Зеленский прокомментировал отравление Навального: "Это было покушение"

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Екатерина Белоброва
Глава государства Владимир Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Австрии, прокомментировал отравление российского политика и борца с коррупцией Алексея Навального, который, согласно немецким экспертам, был отравлен военным ядом "Новичок". Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".
Так, по убеждению украинского гаранта, данный инцидент был спровоцирован с целью посягнуть на здоровье и жизнь ярого критика путинского режима в России. Зеленский подчеркнул, что вместе с западными коллегами придерживается мнения, что Навальный подвергся реальному покушению.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Навальный впервые опубликовал свое фото в социальной сети Instagram после выхода из комы, где поделился впечатлениями от своего состояния здоровья.
Отметим, что блогер и политик выглядит бледным и очень похудевшим.
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