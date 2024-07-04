Зеленский прокомментировал критику вокруг Ермака: объяснил почему тот ему важен

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак выполняет его поручения. По словам Зеленского, россияне хотят уничтожить президента и иметь другого человека при руководстве страны.
Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью Bloomberg отреагировал на критику по поводу Андрея Ермака. По словам Зеленского, Ермака критикуют, чтобы добраться к президенту.
Владимир Зеленский подчеркнул, что им недовольны не только россияне, но именно в Кремле хотят избавиться от президента.
Отметим, что недавно вышла статья The Time о руководителе ОП Андрее Ермаке. В нем журналисты указывали, что Ермак якобы узурпирует власть, а Зеленский попадает во все большую зависимость от него.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на план Трампа для окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что в Кабмине могут произойти значительные изменения и несколько министров будут уволены.
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небайдужий
сегодня, 19:07
начальник відділу кадрів це не державний діяч і маячити на міжнародних зустрічах, форумах і т.д. не входить в обов'язки кадровика. Інколи не зрозуміло хто керує державою, більше чути завкадрами. Цкаво а прибиральниця охвісй теж маєдержавні доручення як і кадровик? Пацан щось переплутав. Цирк шапіто.
Игорь
сегодня, 15:40
РФ уже приготовило медали "Герой России" для нашей власти. если люди дальще будут такими "пассивными" - то Украина пропадет, и все жертвы были напрасными.
Перехожий
сегодня, 15:29
Слабенька відмазка, щось забагато доручень виконує незрозуміло хто і незрозуміло чому. Службові обов'язки Дєрьмака ніде не прописані.
Сергій
сегодня, 15:06
Вова, ти нам, українцям, набрид, підар, більше ніж оркам.
7
сегодня, 14:22
не Єрмак очолює корупцію, а виконує доручення
Ігор
сегодня, 12:38
Сила корумпованої ляльки залежить від його потужного лялькаря. Три потужних героя Росії: Зе Єрмак Гетманцев. Нація терпіл не бачить в цьому кошерному випадку нічого поганого, їх політика не цікавить, в них менталітет старшого брата.