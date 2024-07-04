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Зеленский прокомментировал критику вокруг Ермака: объяснил почему тот ему важен

Владимир Зеленский рассказал, что Андрей Ермак важный член его команды, который делает президента более сильным.

сегодня, 13:15 comments1203
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак выполняет его поручения. По словам Зеленского, россияне хотят уничтожить президента и иметь другого человека при руководстве страны.

Зеленский прокомментировал критику вокруг Ермака: объяснил почему тот ему важен

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Bloomberg отреагировал на критику по поводу Андрея Ермака. По словам Зеленского, Ермака критикуют, чтобы добраться к президенту.

"Ермак – мощный менеджер, один из очень мощных менеджеров в моей команде. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я. И он выполняет эти задачи. Так всегда, когда вы хотите ослабить того или иного человека – вы будете бить по его команде. А когда вы добьете команду этого человека – вы начнете бить по этому президенту", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что им недовольны не только россияне, но именно в Кремле хотят избавиться от президента.

"К сожалению, не только россияне хотят слабого президента Украины. Слабый президент Украины – это возможность оторвать от Украины половину территорий, это возможность Украину остановить по дороге на вступление в ЕС. Это возможность закрыть мне рот, возможность иметь другого человека во главе Украины, который не будет влиять на те или иные общества", — добавил президент.

Отметим, что недавно вышла статья The Time о руководителе ОП Андрее Ермаке. В нем журналисты указывали, что Ермак якобы узурпирует власть, а Зеленский попадает во все большую зависимость от него.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на план Трампа для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кабмине могут произойти значительные изменения и несколько министров будут уволены.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jJA26golpJE&ab_channel=%D0%97%D0%B5%21%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Обсуждения

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небайдужий

сегодня, 19:07

начальник відділу кадрів це не державний діяч і маячити на міжнародних зустрічах, форумах і т.д. не входить в обов'язки кадровика. Інколи не зрозуміло хто керує державою, більше чути завкадрами. Цкаво а прибиральниця охвісй теж маєдержавні доручення як і кадровик? Пацан щось переплутав. Цирк шапіто.

Игорь

сегодня, 15:40

РФ уже приготовило медали "Герой России" для нашей власти. если люди дальще будут такими "пассивными" - то Украина пропадет, и все жертвы были напрасными.

Перехожий

сегодня, 15:29

Слабенька відмазка, щось забагато доручень виконує незрозуміло хто і незрозуміло чому. Службові обов'язки Дєрьмака ніде не прописані.

Сергій

сегодня, 15:06

Вова, ти нам, українцям, набрид, підар, більше ніж оркам.

7

сегодня, 14:22

не Єрмак очолює корупцію, а виконує доручення

Ігор

сегодня, 12:38

Сила корумпованої ляльки залежить від його потужного лялькаря. Три потужних героя Росії: Зе Єрмак Гетманцев. Нація терпіл не бачить в цьому кошерному випадку нічого поганого, їх політика не цікавить, в них менталітет старшого брата.


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