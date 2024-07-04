Зеленский прокомментировал критику вокруг Ермака: объяснил почему тот ему важен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак выполняет его поручения. По словам Зеленского, россияне хотят уничтожить президента и иметь другого человека при руководстве страны.



Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Bloomberg отреагировал на критику по поводу Андрея Ермака. По словам Зеленского, Ермака критикуют, чтобы добраться к президенту.

"Ермак – мощный менеджер, один из очень мощных менеджеров в моей команде. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я. И он выполняет эти задачи. Так всегда, когда вы хотите ослабить того или иного человека – вы будете бить по его команде. А когда вы добьете команду этого человека – вы начнете бить по этому президенту", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что им недовольны не только россияне, но именно в Кремле хотят избавиться от президента.

"К сожалению, не только россияне хотят слабого президента Украины. Слабый президент Украины – это возможность оторвать от Украины половину территорий, это возможность Украину остановить по дороге на вступление в ЕС. Это возможность закрыть мне рот, возможность иметь другого человека во главе Украины, который не будет влиять на те или иные общества", — добавил президент.

Отметим, что недавно вышла статья The Time о руководителе ОП Андрее Ермаке. В нем журналисты указывали, что Ермак якобы узурпирует власть, а Зеленский попадает во все большую зависимость от него.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на план Трампа для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кабмине могут произойти значительные изменения и несколько министров будут уволены.