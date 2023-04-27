Зеленский призвал Великобританию стать лидером еще одной коалиции для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию взять на себя лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины. Ранее партнеры Киева уже сформировали подобную коалицию для передачи ВСУ танков Leopard 2. Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, об этом он сказал во время встречи с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Отмечается, что Зеленский отметил лидерскую позицию Великобритании в вопросе оборонной поддержки Украины.

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"Хочу попросить вас продолжить убеждать партнеров в необходимости предоставления Украине всего нужного вооружения и военной техники", — отметил лидер украинцев.

Президент и советник премьера Великобритании обсудили вопросы дальнейшего оказания оборонной помощи Украине.

Зеленский, в частности, отметил важность передачи Украине военных самолетов западного образца, а также различных видов вооружений, необходимых для противостояния российскому агрессору.

"Он призвал Великобританию взять на себя лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к проведению саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе летом. Зеленский отметил, что Украина ожидает от саммита конкретных решений, которые приблизят завершение войны и усилят безопасность Европы.

В этом контексте президент также проинформировал Барроу о работе над созданием действенных гарантий безопасности для Украины, пока наше государство находится на пути к членству в Альянсе.

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