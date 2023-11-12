Зеленский призвал украинцев готовиться к защите: о чем идет речь

Россияне могут увеличить количество ударов дронами или ракетами по инфраструктуре, поэтому Украина должна подготовиться. Такое заявление сделал президент Зеленский в вечернем обращении 12 ноября.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре", — сказал президент Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что Россия также готовится к зимам, поэтому в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, на ответах российских оккупантов.

"Во всем том, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим людям прохождение этой зимой и увеличить возможности наших воинов", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский о войне против России в 2024 году . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ есть план ведения боевых действий на 2024 год. Он предусматривает увольнение конкретных городов на востоке и юге Украины. Владимир Зеленский из-за видеосвязи принял участие в конференции Reuters Next, где сообщил о планах Украины на 2024 год.

По словам Владимира Зеленского, несмотря на то, что сейчас проходят сложные бои на юге Украины, он утверждает, что ВСУ будут иметь успех в противостоянии против российских оккупантов.

Также "Комментарии" сообщали о том, что министр энергетики рассказал, когда Россия проведет массовую ракетную атаку по Украине . Министр энергетики Герман Галущенко считает, что российская армия массово не атакует ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру из-за погодных условий. По его словам, Россия ожидает, когда температура в Украине станет морозной.

