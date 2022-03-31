Зеленский призвал мир исправить свою ошибку, которую допустили в 2014-м году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы мир наказал Россию за катастрофу МН17, которая произошла в 2014 году, то вторжение в Украину можно было бы предотвратить. Как передает издание "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил во время своего обращения к Палате представителей Австралии.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что каждый в мире ещё помнит трагедию сбитого малазийского Боинга. Тогда все прекрасно понимали и понимают сейчас, что за этим преступлением стоит именно Россия. Тогда российские оккупанты сбили самолёт, на борту которого находилось 298 человек. Прошло достаточно времени, но никого из преступников так и не привлекли к ответственности. Никто так и не ответил за содеянное зло. Те, кто отдавал приказ, как и те, кто его выполнял скрываются на территории России, где они получили гарантии безопасности.

Президент подчеркнул, Россия даже не собирается выплачивать компенсации родственникам погибших. Верхушка Кремля наотрез отказывается признавать, что именно Россия стоит за той катастрофой.

"Сколько новых трагедий создаст РФ? Безнаказанное зло возвращается окрыленное. Если бы мир наказал РФ за то, что она сделала в 2014, не было бы ни одного из ужасов в Украине в 2022 году. Нужно исправлять такие страшные ошибки сейчас", — заявил Зеленский.

Президент Украины призвал мировое сообщество исправить ошибку 2014 года. По мнению Зеленского, если не сделать правильные выводы, то ещё неизвестно, сколько трагедий создаст Россия, потому что безнаказанное зло возвращается окрыленное.

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