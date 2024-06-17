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Зеленский призвал Китай проявлять больше уважения к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский требует больше уважения Китая в отношении Украины, особенно в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

сегодня, 14:38
Автор:
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Slava Kot
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На Саммите мира Владимир Зеленский призвал Китай проявлять уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Также президент указал, что КНР имеет влияние на Россию и могла бы помочь Украине в окончании войны.

Зеленский призвал Китай проявлять больше уважения к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции на Саммите мира китайский журналист задал несколько вопросов Владимиру Зеленскому указав, что Украина иногда называет Китай врагом, инструментом России и партнером Украины.

Зеленский отреагировал на вопрос и заявил, что Китай не является врагом, ведь у Украины есть единственный враг – Россия. Однако президент отметил, что не может назвать Китай другом, потому что друзья помогают Украине в войне.

"Мы уважаем Китай и всегда уважали территориальную целостность и суверенитет вашего государства. Все, что мы хотели, чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины и наш суверенитет. Мы уважаем ваш народ, ваши ценности, жизнь и ваш выбор. И хотели бы, чтобы Китай делал то же", — сказал Зеленский.

Президент также пояснил, что Украина и Китай являлись важными экономическими партнерами, однако российская блокада Черного моря привела к потере объемов торговли между странами.

Кроме того, Зеленский отреагировал на вопрос, что Китай является инструментом в руках Путина.

"Когда я сказал, что Китай – это инструмент, я сказал конкретные вещи. Путин дезинформационно или пренебрежительно сделал все, чтобы представители Китая работали с другими дипломатическими учреждениями других стран, для того чтобы те аннулировали свое присутствие и поддержку Украины, и присоединились к китайско-бразильскому предложению", — сказал президент, отметив, что, по его мнению, это неправильно.

Зеленский подытожил свой ответ китайскому журналисту словами, что хочет, чтобы "мы уважали друг друга".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай массово перетягивает страны и пытается приобщить их к своему мирному плану окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, будет ли Украина участвовать в китайском мирном плане.



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