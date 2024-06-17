Зеленский призвал Китай проявлять больше уважения к Украине

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Slava Kot
На Саммите мира Владимир Зеленский призвал Китай проявлять уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Также президент указал, что КНР имеет влияние на Россию и могла бы помочь Украине в окончании войны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Во время пресс-конференции на Саммите мира китайский журналист задал несколько вопросов Владимиру Зеленскому указав, что Украина иногда называет Китай врагом, инструментом России и партнером Украины.
Зеленский отреагировал на вопрос и заявил, что Китай не является врагом, ведь у Украины есть единственный враг – Россия. Однако президент отметил, что не может назвать Китай другом, потому что друзья помогают Украине в войне.
Президент также пояснил, что Украина и Китай являлись важными экономическими партнерами, однако российская блокада Черного моря привела к потере объемов торговли между странами.
Кроме того, Зеленский отреагировал на вопрос, что Китай является инструментом в руках Путина.
Зеленский подытожил свой ответ китайскому журналисту словами, что хочет, чтобы "мы уважали друг друга".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай массово перетягивает страны и пытается приобщить их к своему мирному плану окончания войны.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, будет ли Украина участвовать в китайском мирном плане.
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